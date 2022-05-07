Наши Довольные Клиенты

Сервис SMM Code предлагает высокопрофессиональные услуги раскрутки и продвижения

во всех популярных социальных сетях

Пользоваться сервисом начал ещё с 2018 года, и пользуюсь по сей день. Лучшего аналога данного сервиса я так и не нашёл. Клиенты, которых я продвигаю в своей компании возвращаются ко мне снова и снова, поскольку продвижение через данный сервис приносит только наилучшие "плоды". С уверенностью могут рекомендовать данный сервис Антон Шементьев

Уже более 2-х лет занимаюсь продвижением товаров и услуг в инстаграме. До того как я начала использовать данный сервис, охват и конверсии были ничтожно малы, и я думала прекращать "бизнес" с продажами через инстаграм. Но продвижение через данный сервис отбило эту мысль напрочь. В первые же две недели рост потенциальных клиентов увеличился более чем в 4 раза, не говоря о конверсиях. Лучшего сервиса - я ещё не видела! Марина Волкова

За всю свою карьеру маркетолога, я обошёл более сотни сервисов, но лучше чем этот сервис - я ещё не встречал. Качество услуг - просто потрясающее, а скорость выполнения - максимально приближена к тому, что бы всё выглядело максимально реалистично. Если ищете сервис, где дёшево и качественно можно продвигать бизнес(ы) в инстаграм - то вы пришли куда нужно! Вячеслав Шумилов

До того как я стала пользоваться данным сервисом, у меня было не так много клиентов, и конверсии были очень низки. С данным сервисом, у меня сильно возросла активность, и мои товары начали попадать в рекомендации людям, которые могут быть заинтересованы. Я очень рада что нашла данный сервис, он помог поднять эффективность продаж буквально в десятки раз! Юлия Сумарокова

Я давно путешествую по миру, делюсь фотографиями в социальных сетях, и мало кто это оценивал, до того момента как я не стал пользоваться этим удивительным сервисом. Пользователи, которые подписываются на меня - проявляют большую активность, и им нравится то, что я делаю. От этого появляется ещё большее желание путешествовать по миру, и делиться со всеми впечатлениями! Максим Столяров

Моя деятельность заключается в привлечении инвестций в «перспективные» проекты. Вся деятельность у нас в основном происходила на нашем сайте. Но спустя какое то время, решили завести страницу в инстаграме, и рекламировать там наши предложения. Результатов не было. Но как то один человек в метро разговаривал про приложение Flexxxy, и рассказывал кому то про то, как за неделю привлёк большую живую аудиторию, мне стало интересно. Я нашёл данное приложение, и воспользовался им, и на моё удивление - это оказалось правдой! За неделю привлёк на свой аккаунт порядка 15000 подписчиков, и среди них оказалась высокая активность Марк Семёнов

Уже более 10 лет я занимаюсь маркетингом, клиентов у нас достаточно. Как то в компании у нас кто то начал рассказывать про данный сервис, и про то, что при помощи него можно набрать живую активную аудиторию, и при этом продвигать свой товары и услуги в рекомендациях. Мне стало интересно. И что вы думаете? Спустя полторы недели, количество конверсий по продажам у нас выросло буквально на 25%, я была шокирована! Таких отличных результатов у нас ещё не было. Я очень благодарна разработчикам данного сервиса Мария Безрукова

Вообще я занимаюсь стримом, прохожу игры. У меня есть свой YouTube канал, но я не так давно решил завести страницу в Инстаграме. Подписчиков с ютуб канала подписывалось не так много. Я долго думал как мне продвинуть страницу, и буквально за 2 недели, при помощи данного сервиса, число подписчиков выросло с 10000 до 35000, при этом активность оказалась достаточно высока! Я очень доволен данным сервисом, спасибо Вам за всё! Валерий Лобачёв